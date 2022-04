A notícia do acidente de trânsito desta madrugada de sábado (2), no qual um carro foi parar dentro do lago de peixes da Praça do Japão, no Batel, em Curitiba, repercutiu nas redes sociais do prefeito Rafael Greca. Em uma postagem com direito a foto da ocorrência, Greca destacou o acidente como “insanidade” e chamou o motorista responsável de “incivil”. A crítica também menciona o excesso de velocidade no trânsito.

“Este carro dirigido em excesso de velocidade por incivil por volta das 4:30 da manhã de hoje voou desde o meio fio – na diretriz da Rua Francisco Rocha. A PM atendeu a vergonhosa ocorrência. Felizmente ninguém se feriu ou morreu”, escreveu o prefeito.

Ainda na postagem, Greca mencionou o trabalho da Superintendência de Trânsito (Setran) em determinar os limites de velocidade de cada rua da capital. “Por isso insistimos nos limites de velocidade de adequados para cada via, policiados por radares. Vamos ter que esgotar o lago, salvar as carpas, e restaurar a harmonia. Só a estátua de Buda ficou serenamente impassível”, destacou.

Comentários

Entre os comentários na postagem de Greca, teve internauta pedindo punições mais severas para infrações de trânsito e, também, reclamações sobre a ineficácia dos radares de fiscalização de velocidade.

“O maior problema é a polícia prender, fazer seu trabalho com toda presteza, aturar motorista alterado e alcoolizado e uma fiança de 300 reais por o infrator na rua! E ainda sai rindo das autoridades!”, postou um internauta.

“Conversa fiada, neste caso foi imprudência mesmo, o que um radar a 10 km a menos do anterior e mudado o local 50 metros irá resolver?? A não ser multar as pessoas. Quando não se tem educação no trânsito o radar só serve para arrecadar e arrecadar”, criticou outro.

“Prefeito, infelizmente tem pessoas que não respeitam nada, para essas pessoas, nem redução de velocidade, nem multa, nem lombada eletrônica….essas pessoas, só param, perdendo o carro e a carteira, e é bem capaz de pegarem o carro emprestado, e fazer a mesma coisa”, disse outro.

Acidente

O acidente desta madrugada foi acionado por um motorista, de 44 anos, que estaria alcoolizado. Ele conseguiu a façanha de invadir a praça como veículo e cair com ele dentro do tanque de peixes do local. Uma mulher, de 52 anos, que estava no banco do passageiro, ficou levemente ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o atendimento ao acidente foi registrado por volta das 5h, envolvendo um Astra preto.