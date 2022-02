O prefeito de Curitiba Rafael Greca se manifestou contra a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, deflagrada nesta quinta-feira (24). Numa postagem nas redes sociais, o prefeito pediu pela paz entre os dois países. “Insitamos na Paz, em orações, na Ucrânia, na Rússia, na velha e sofrida Europa, no mundo e aqui. Deus nos faça instrumentos de Sua Paz”, publicou Greca.

Em nota oficial, o Governo do Paraná mostrou solidariedade com a população ucraniana, que vive “um pesadelo com a ofensiva militar da Rússia contra seu país”.

LEIA TAMBÉM:

>> Por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Confira aqui no Webstories

>> Rixa entre Rússia e Ucrânia pode aumentar o preço do pãozinho

“Temos fortes laços com a Ucrânia. Vivem no Estado quase 500 mil ucranianos e seus descendentes, o maior contingente desta população fora do país de origem”, destacou o governador em exercício Darci Piana.

“Compartilhamos com nossos irmãos ucranianos a preocupação com as consequências desse conflito e esperamos que uma solução diplomática seja encontrada com rapidez e evite mais sofrimento para a população civil daquele país”, ressaltou.