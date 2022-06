Rafael Greca, prefeito de Curitiba, deixou neste sábado (25) o União Brasil e filiou-se ao PSD, presidido por Gilberto Kassab e que conta com o governador do Paraná, Ratinho Jr., em suas fileiras.

Kassab esteve em Curitiba para o evento, que teve a presença do líder do Governo na Câmara, Ricardo Barrros, que é do PP. Dos 399 municípios paranaenses, 132 contam com prefeitos da nova sigla do prefeito.

No evento, Rafael Greca disse que “antes da reeleição já pensava em pedir ao Kassab para entrar no partido do Ratinho Jr”. O PSD é o terceiro partido de Greca durante seus dois mandatos frente à prefeitura, tendo sido eleito pelo PMN em 2016 e, em 2020, pelo DEM, que se fundiu com o PSL, formando o União Brasil.

