Internado desde terça-feira (25), Rafael Greca, prefeito de Curitiba, passou por uma cirurgia para tratamento do motivo de dores que o prefeito vinha sentindo: hérnias abdominais. Em uma postagem nas redes sociais, Greca disse que está bem e agradeceu o trabalho dos médicos e mensagens de apoio da população.

A videolaparoscopia foi realizada pelos cirurgiões Marco Aurélio De George e Diogo Falcão. O prefeito segue em recuperação no Hospital Marcelino Champagnat, com quadro de saúde estável, consciente, ativo e sem previsão de alta hospitalar.

Segundo De George, responsável pela intervenção, as condições de saúde do prefeito eram e estão muito boas e por isso a cirurgia se mostrou a melhor opção, decidida pelo prefeito em comum acordo com a equipe médica.

A videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, realizada com auxílio de uma endocâmera, que permite as intervenções necessárias no abdômen.

Histórico de internamentos de Greca

No começo de 2017, Greca foi levado as pressas ao Hospital Marcelino Champagnat, onde foi constatada uma tromboembolia pulmonar e passou praticamente uma semana internado.

Em 2018, o prefeito Rafael Greca precisou fazer uma cirurgia de emergência em dezembro para a restauração de parte do intestino delgado, que havia sido perfurado, e também para a retirada de uma hérnia que estava inflamada.

