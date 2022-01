O sol que marcou presença em Curitiba entre a manhã e inicio da tarde desta sexta-feira (14) sumiu, por volta das 13h30 e o tempo fechou na cidade. Com trovões, a cidade entrou em alerta de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é amarelo para a região de Curitiba e laranja para o interior.

Segundo o Simepar, a previsão é que a chuva siga em Curitiba pelo menos até às 16h. O acumulado pode chegar a 12 milímetros na cidade.

Para o final de semana a previsão aponta mais chuva e temperaturas elevadas em Curitiba. A máxima fica em 28ºC tanto no sábado quanto no domingo. E há, segundo a previsão, novas chances de chuva, principalmente no período da tarde.

