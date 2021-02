“Quando me ligaram achei que seria um valor menor, ainda estou sem acreditar”, é assim que define o novo milionário curitibano. Rafael S, que tem 19 anos, recebeu nesta quarta-feira (13) o prêmio principal do sorteio deste mês da Nota Paraná.

O rapaz, que atua como caixa de supermercado, se preparava para ir para o trabalho, quando recebeu a ligação de que estava prestes a receber um prêmio da Nota Paraná. Quando a equipe chegou, Rafael se surpreendeu com o valor.

Prêmio era para ser dele

O jovem, que sonha em ser veterinário, e mora com a avó em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, estava trabalhando como caixa no supermercado para juntar dinheiro. O objetivo era juntar algum dinheiro do salário para financiar um carro e começar a cursar a sonhada faculdade de veterinária. “Agora os planos que eram para o final do ano foram adiantados”, vibrou o rapaz.

A avó, Maria Aparecida, de 80 anos, também se emocionou e comemorou muito. “Ele merece, é um bom menino e trabalhador. Agora vai poder realizar seus sonhos”.

Rafael concorreu ao prêmio da Nota Paraná com apenas dois bilhetes. Ao todo, o rapaz gastou R$ 250 em compras. “Eu sempre colocava o CPF nas notas, mas aí depois de um tempo eu parei. Foi recentemente que voltei e agora estou aqui com esse prêmio milionário”, contou.

Foto: Divulgação/AEN.

R$ 200 mil no Sudoeste

Outro sortudo paranaense foi Diego L, um rapaz que tem 25 anos e mora em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. O jovem, que trabalha como motorista caminhão, levou para casa o prêmio de R$ 200 mil – o segundo maior valor do sorteio. “Foi uma grande surpresa, um momento de muita alegria. Não estava acreditando, então entrei no aplicativo e verifiquei que era verdade”.

Para ele, o dinheiro veio em boa hora e nos seus planos estão quitar algumas dívidas e construir uma casa. “Agora é só gratidão por essa benção recebida. Veio na hora certa. Pretendo investir também o dinheiro, além de quitar dívidas e ter a tão sonhada casa”.

Mantenha o cadastro em dia

A equipe do Nota Paraná aproveitou o momento para alertar as pessoas que mantenham seus cadastros em dia. Isso porque em alguns sorteios, a equipe tem até que atacar de detetive para encontrar seus premiados. Isso acontece porque o contribuinte muda de endereço e/ou telefone e esquece de atualizar seus dados no site do programa. Por isso, é importante manter sempre atualizado o cadastro no site do Nota Paraná.