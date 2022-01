O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma situação de afogamento na cachoeira da Quintilha, em Paranaguá, por volta do meio-dia desta sexta-feira (21). A vítima, um rapaz de 25 anos, teria pulado da pedra no poço e não voltou mais para a superfície.

Os bombeiros foram até o local e iniciaram as buscas com a técnica de mergulho livre. O helicóptero Falcão 08 também auxiliou nas buscas, fazendo sobrevoo no local.

Depois de 35 minutos, a vítima foi localizada. Foram iniciados os protocolos de reanimação cardiopulmonar, mas o rapaz teve óbito decretado pela equipe médica no local.

Quatro óbitos durante a Operação Verão

Por se tratar de um afogamento, o óbito desta sexta-feira também entra na estatística da Operação Verão.

Foram dois óbitos em praia:

21/12/21, Praia de Encantadas, Ilha do Mel. Masculino, 25 anos, de Araucária.

26/12/21, Barra do Saí, Guaratuba. Masculino, 31 anos, de Palmeira.

Um óbito em baía:

1°/01/22, baía de Guaratuba. Masculino, 41 anos, de Curitiba.

Um óbito em cachoeira:

21/01/22, Quintilha, Paranaguá. Masculino, 25 anos, de Paranaguá.

Todos os óbitos ocorridos em faixa não protegida por Guarda-Vidas.

