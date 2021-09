Um rapaz de 21 anos foi preso nesta sexta-feira (10) por divulgar e armazenar fotos íntimas da ex-namorada, uma menor de 15 anos. A captura ocorreu no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

+Viu essa? Sorvete Americano: Simples, saboroso e nostálgico. Veja dez pontos de venda na região de Curitiba!

Segundo a Polícia Civil, responsável pela prisão do rapaz de 21 anos, a namorada terminou o relacionamento em janeiro deste ano, e inconformado com a situação, o indivíduo a ameaçou de divulgar imagens intimas. De acordo com a investigação , ele teria enviado as fotos para a mãe da adolescente, fiéis da igreja que a vítima frequentava e divulgou as fotos em perfis falsos nas redes sociais.

O rapaz pode responder por crimes de compartilhamento de material de pornografia infantojuvenil, armazenamento de material de pornografia infantojuvenil, ameaça, difamação e constrangimento ilegal.

Web Stories