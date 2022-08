Os pais de um adolescente de 16 anos não tiveram um final de semana agradável. O filho foi preso por guardas municipais por pichação nas Ruínas de São Francisco, no Centro de Curitiba. Além de receber essa triste notícia, os pais irão receber uma multa superior a R$ 10 mil.

De acordo com a equipe da guarda que realizou a ocorrência, o menor estava pichando as ruínas quando os agentes chegaram, ou seja, a prisão foi em flagrante. O valor exato da multa é de R$ 10.436.

Pichação é crime

A pichação é considerada crime no Brasil, brasileiro, conforme a lei 9.605/98 artigo 65 e incisos. Aliás, no artigo 65, relata que se o ato for realizado em monumento ou construção tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção e multa.

Tombadas pelo patrimônio histórico

As Ruínas de São Francisco são tombadas pelo patrimônio histórico do estado. Isso porque, juntamente com o Belvedere, elas compõem o conjunto de edificações da Praça João Cândido, que recebeu o título em 1966.