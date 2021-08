Governadores de 25 estados estão reunidos desde as 10h desta segunda-feira para o IX Fórum Nacional de Governadores. Ocorrendo, presencialmente, no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, em Brasília, o Fórum também permite a participação dos gestores estaduais por videoconferência.

+Leia mais! Flávia Francischini deixa UTI. Veja como está o estado de saúde da vereadora de Curitiba

Mesmo assim, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), foi um dos únicos que não confirmou participação no evento. Apenas Ratinho Junior e o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL) não confirmaram presença. O vice-governador, Darci Piana (PSD) está representando o Paraná no evento.

Um dos temas do encontro, que discutirá, também, governança climática e pacto federativo, é “conjuntura atual e defesa da democracia”, com a discussão da relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em um momento delicado da política brasileira em que o chefe do Executivo, (presidente Jair Bolsonaro) provoca o Senado (legislativo) com um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte do Judiciário (Alexandre de Moraes).

Continue lendo a matéria na coluna de Roger Pereira, na Gazeta do Povo!

Web Stories