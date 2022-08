A Band TV recebeu, na tarde de quarta-feira (3), comunicado da assessoria do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) informando que ele não participará do debate da emissora, marcado para o próximo domingo, dia 7. A equipe do governador alegou que Ratinho Junior estará em agenda em Maringá no mesmo dia e horário do debate na TV, em evento comemorativo aos 16 anos da Lei Maria da Penha.

Segundo comunicado enviado à imprensa, Ratinho Junior participará, em Maringá, do evento “I Encontro das Mulheres Políticas do Paraná”, a convite da Associação dos Municípios do Paraná. A nota diz ainda que o partido do governador havia se posicionado, por escrito, contrário à realização do debate na data proposta. “O PSD manifesta sua contrariedade quanto à data do debate, pois ocorrerá antes da data final para o registro de candidaturas e do início da propaganda, o que viola o Art. 46 da lei das Eleições”, teria sido o teor do comunicado enviado à emissora no dia 19 de julho.

A Band, por sua vez, afirmou que a equipe de Ratinho Junior havia participado, há duas semanas, da reunião que definiu as regras do encontro, sem mencionar indisponibilidade na data para a qual o debate foi marcado. Segundo a emissora, a posição de Ratinho Junior no estúdio será mantida e se ele chegar à sede da TV até 10 minutos antes do início do debate, terá a participação assegurada.

Sem o governador, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Paraná terá a presença de oito participantes: Roberto Requião (PT), Ricardo Gomyde (PDT), Angela Machado (Psol), Joni Correia (DC), Ivan Bernardo (PSTU), Solange Ferreira Bueno (PMN), Vivi Mota (PCB) e Adriano Teixeira (PCO).

Confira a nota oficial da equipe de Ratinho Junior:

Convidado pela Associação dos Municípios do Paraná, para o 1º Encontro das Mulheres Políticas do Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Junior estará presente no evento que será realizado no próximo domingo (7), às 19h, na cidade de Maringá.

Na data, os 16 anos da Lei Maria da Penha serão celebrados.

Em razão da participação de Carlos Massa Ratinho Junior no evento “Mulheres Que Inspiram Mulheres”, a direção do Partido Social Democrático (PSD) comunicou à TV Bandeirantes, nesta quarta-feira (3), a impossibilidade do Governador estar presente no dia 7 de agosto, data em que a referida emissora realizará seu debate eleitoral.

Cabe lembrar que o PSD já havia manifestado, por escrito, à TV Bandeirantes, no dia 19 de julho de 2022, sua contrariedade quanto à data de 7 de agosto para a realização do debate.

“O PSD manifesta sua contrariedade quanto à data do debate, pois ocorrerá antes da data final para o registro de candidaturas e do início da propaganda, o que viola o Art. 46 da lei das Eleições”.