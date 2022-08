Após denúncias e muita reclamação por parte de vizinhos, equipes da vigilância sanitária da Prefeitura de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foram até o bairro Vargem Grande nesta segunda-feira para cumprir uma decisão judicial. No terreno, localizado na Rua Guilherme Ceolin, foram encontradas cerca de uma tonelada de lixo. Ratos, cobras e até escorpião “moravam” na montanha de entulho.

Segundo a Prefeitura de Pinhais, o problema é antigo. Administrativamente corre um processo desde 2011 contra o proprietário da área, que teria vários terrenos na cidade. Em 2015 a questão foi judicializada, segundo a assessoria de imprensa do município, e em 2016 a Prefeitura conseguiu uma ordem judicial para a primeira limpeza do terreno. “No entanto, a acumulação voltou a acontecer”, diz a nota.

Após a reclamação de muitos moradores sobre a presença dos animais peçonhentos na região, além do mau cheiro, a Prefeitura determinou a operação, que segundo vizinhos mobilizou cerca de 10 carros e viaturas. A força tarefa envolve, além da Procuradoria Geral do Município, as Secretarias de Obras Públicas, de Meio Ambiente, de Saúde, de Assistência Social, de Segurança e Trânsito. Também foi oferecido tratamento ao transtorno da acumulação ao morador, informa a prefeitura.

De acordo com a nota enviada à reportagem, não haverá incidência de multa neste caso, pois “ação tem caráter humanitário, pensando no bem-estar do proprietário da área, bem como de sua família e moradores da região”. No local, constatou-se uma situação critica de insalubridade e risco, já não há, por exemplo, rota de fuga, segundo o Corpo de Bombeiros.

