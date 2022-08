Um novo lote de restituições do Imposto de Renda 2022 será pago nesta quarta-feira (31). Ao todo, 4,4 milhões de contribuintes que declararam o IR em 2022 deverão receber. Além do pagamento das restituições, a Receita Federal também vai liberar consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores. O quinto e último lote de restituições será pago no dia 30 de setembro.

+Viu essa? “Renasci”, diz Paula Fernandes após capotar carro em rodovia de São Paulo

Para saber se faz parte do quarto lote é preciso acessar a página da Receita Federal na internet, clicar no campo Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda.

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada pelo contribuinte na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Segundo a Receita, se por algum motivo o crédito não for realizado, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano.