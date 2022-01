Abrem na próxima segunda-feira (17), a partir das 12h, os agendamentos para o mutirão de castração de cães e gatos, que acontece em fevereiro na Regional Cajuru, em Curitiba. Interessados em garantir as vagas devem entrar na área de eventos do site da Rede de Proteção Animal para conferir as datas e horários disponíveis.

Podem participar protetores de animais, ONGs ligadas à causa com cadastro ativo e tutores participantes do Armazém da Família. Serão atendidos animais machos e fêmeas, com idade entre 5 meses e 8 anos.

Ao todo, serão ofertadas 1,2 mil vagas para esta etapa. Desde 2017, o Programa Municipal de Castração Gratuita já foi responsável pela castração de mais de 80 mil animais. Além de prevenir o abandono de animais nas ruas da cidade, a castração apresenta vantagens na saúde dos pets, já que pode evitar o aparecimento de tumores e outras doenças.

Máscara e distanciamento

A Secretaria do Meio Ambiente observa e acompanha as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde em relação à pandemia da covid-19, que vê aumento da onda de casos nos últimos dias na cidade. Os agendamentos seguem a recomendação de restrição de público nos espaços.

Devido ao aumento aumento expressivo dos casos de covid-19 da variante ômicron na cidade e com a declaração de epidemia da Influenza A (H3N2) no Paraná, é importante que quem for levar os animais não esteja apresentando sintomas gripais. A orientação é que pessoas com sintomas respiratórios devem manter-se em isolamento.

Este evento será realizado com o cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção e combate à transmissão essas doenças respiratórias, como o uso obrigatório de máscara pelos participantes, ventilação dos ambientes, oferta de álcool em gel 70% para higienização das mãos, distanciamento físico e ocupação do local abaixo dos 70% de sua capacidade total, em cumprimento ao Decreto Municipal 30/22.