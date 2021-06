Em franca expansão no sul do Brasil, a Starbucks deve chegar em Curitiba no segundo semestre de 2021. A confirmação da vinda da cafeteria mais famosa do mundo foi comunicada pela diretora-geral da empresa no país.

Apesar da pandemia da covid-19, a Starbucks quer crescer e expandir no Brasil. A empresa tem 128 lojas abertas no país e pretende abrir outras ao longo deste ano, em especial no segundo semestre.

LEIA TAMBÉM:

>> Palladium inaugura novo shopping no Paraná com 120 lojas

>> Vereador Renato Freitas é preso na Praça 29 de Março, em Curitiba

Na terça-feira (1), a rede americana de cafés abriu mais uma loja em Florianópolis. “Nós dizemos que a Starbucks é o seu terceiro lugar, porque é o local entre sua casa e o seu trabalho. Neste ano, vamos continuar a crescer em Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo, onde já temos lojas, mas mercados novos. Vamos chegar a Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, e, com isso, vamos não só levar café para as cidades principais, mas escutar estes mercados”, afirmou Claudia Malaguerra, diretora-geral da Starbucks no Brasil, em entrevista à CNN.

A vinda da Starbucks para Curitiba começou a ser desenhada em 2017, mas isso não se transformou em realidade. No entanto, cafés da empresa chegaram aos hipermercados nos últimos anos. O local escolhido e que vai abrigar o o novo café ainda não foi informado pela empresa.

Atualmente, são mais de 100 lojas espalhadas por São Paulo, Guarulhos, Jundiaí, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, ABC Paulista, Santos, Piracicaba, Niterói e Rio de Janeiro. A rede fundada em 1971, em Seattle, foi inspirada no personagem Starbuck, primeiro-imediato do capitão Ahab em Moby Dick. A marca, que representa uma sereia com duas caldas, foi inspirada em ilustrações nórdicas do ser místico.