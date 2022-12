Um dos locais de comércio mais tradicionais de Curitiba volta a abrir suas portas, com um novo nome e conceito, nesta quinta-feira (22). A rede Assaí Atacadista inaugura sua quinta loja em Curitiba, na Avenida Kennedy, no bairro Água Verde. A novidade está no mesmo imóvel em que funcionava o hipermercado Extra, que fechou as portas recentemente.

É mais um passo da expansão da rede de atacado, que comprou do Grupo Pão de Açúcar, em outubro do ano passado, as 70 lojas que operavam com a marca Extra Hiper.

A inauguração dessa nova loja do Assaí representa mais um passo importante do plano do grupo atacadista de ter mais lojas em áreas centrais das grandes cidades – recentemente, a rede inaugurou outra loja onde anteriormente operava o Extra, no Alto da XV. Conheça aqui detalhes do empreendimento.

Jumbo, Extra e agora Assaí

Para quem morava em Curitiba na década de 1980 a loja localizada na Avenida Presidente Kennedy com certeza traz boas lembranças. Foi lá que funcionou o primeiro hipermercado da cidade, o Jumbo Eletro. Naqueles tempos, antes da popularização dos shoppings centers, os hipermercados, que se destacavam pela variedade de produtos oferecidos, eram muito mais do que um local para fazer compras e se converteram em opções de lazer para as famílias. Prova disso é que na pomposa inauguração do Jumbo uma das atrações era um elefante de verdade, que levava as crianças para passear pelo estacionamento do mercado.

Mas, ao longo do tempo, com as mudanças profundas nas formas das pessoas consumirem, principalmente a partir da popularização do comércio eletrônico, os hipermercados foram perdendo espaço. Após mudar de dono e de bandeira, passando a operar com a marca Extra em 1989, a tradicional loja da Kennedy seguiu funcionando sem o mesmo “status” de programa familiar até ser vendida para a rede Assaí.

O Extra foi um dos inúmeros mercados que “sumiram” das ruas de Curitiba ao longo das últimas décadas, mas ficaram marcados na memória dos curitibanos.

Loja modernizada

Com mais de 6 mil metros quadrados de área, a nova loja é uma das mais modernas do Assaí, com climatização e iluminação aperfeiçoadas, pé direito alto e corredores largos e espaçosos. O novo atacado vai gerar 500 empregos diretos e indiretos.

Além do conceito de atacarejo, com volumes maiores de produtos vendidos a preços mais em conta, a nova loja de Curitiba terá açougue, empório de fios, uma área destinada para churrasco, adega de vinhos e padaria. No total, a nova unidade vai vender 9 mil itens com preços de 10% a 15% menores do que no varejo convencional.

Com 32 caixas de pagamento (incluindo opções para compras rápidas de até 15 volumes) e mais de 500 vagas de estacionamento para carros e motos, o Assaí Kennedy conta ainda com 3 pontos de carregamento gratuito para carros elétricos, que foram instalados em parceria com a GreenYellow, empresa especializada em eficiência energética e energia solar.

A inauguração faz parte do plano de expansão do Assaí, com a meta de alcançar 300 lojas até 2023. Atualmente são 261 lojas em 23 estados mais o Distrito Federal. No Paraná, esta é a 9ª loja da empresa, que também está presente nas cidades de Londrina e Maringá (Norte do Estado).

