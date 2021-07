O primeiro atacarejo do Grupo Muffato em Colombo, na região metropolitana, vai abrir 250 novos postos de trabalho diretos nos próximos dias. Em parceria com a prefeitura do município, e Agência do Trabalhador, a rede vai abrir na próxima segunda e terça-feira (26 e 27) seleção para mais de 17 funções diferentes de trabalho.

O setor de recursos humanos do Max Atacadista vai realizar entrevistas presenciais pré-agendadas, com os candidatos selecionados por meio da plataforma Grupo Muffato Vagas. O processo seletivo acontecerá na Regional Maracanã, que fica na Rua Roberto Lambach Falavinha, 150, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 1730.

A supervisora de recursos humanos (RH) do grupo, Alessandra Nicoletti, explica que o agendamento dos candidatos deve acontecer previamente, com quem cadastros o currículo no site e foi selecionado para a segunda etapa. “Não será possível receber currículos ou atender pessoas fora desse processo, no local”, revela.

Como participar?

Interessados têm até o dia 22 de julho para cadastrar seus dados no canal digital. No site Grupo Muffato Vagas é possível inserir as informações, importar dados de outras redes sociais ou, ainda, anexar o currículo no formato PDF.

Atenção ao número do celular e ao e-mail informados, corretamente!

O contato com a pré-agenda da entrevista será feito por eles. Segundo a supervisora de RH, algumas funções exigem experiência, como as de gerente, subgerente, líderes e encarregados. No entanto, várias outras não necessitam. É desejável ter o ensino médio completo e a idade mínima para contratação é 18 anos. “O Grupo Muffato é uma rede forte, empreendedora e arrojada. Por isso, buscamos por profissionais visionários, que gostem de trabalhar com pessoas, em equipe oportunidades de desenvolvimento e crescimento na carreira. Encantar o cliente é algo importante nas atividades desempenhadas, por isso, o perfil ideal é aquele em que a pessoa gosta

de atender bem, de aprender e ensinar, focada em qualidade”, incentiva Alessandra.

Vagas disponíveis:

• Líderes de setores

• Gerente

• Subgerente

• Ajudante de depósito

• Açougueiro

• Auxiliar de estacionamento

• Balconista

• Encarregado de açougue

• Encarregado de frios

• Encarregado de FLV (hortifruti)

• Encarregado de limpeza

• Encarregado de mercearia

• Operador de caixa

• Repositores

• Recepcionista

• Separador de mercadorias

• Zelador

Link direto para as vagas de Colombo, PR: https://grupomuffatovagas.gupy.io/jobs/1035179

O que levar para a entrevista?

Os candidatos deverão comparecer com os documentos RG, CPF, carteira de trabalho e caneta. O uso da máscara será obrigatório. De acordo com a supervisora, todos os

cuidados preventivos serão adotados: aferição da temperatura na entrada, dispositivos de álcool em gel, limpeza e suporte durante o atendimento e entrevistas, com higienização de carteiras, canetas e outros materiais.