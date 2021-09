A conclusão das obras da Linha Verde Norte tem atraído uma série de novos empreendimentos na região, em especial os chamados atacarejos. Depois das inaugurações do Max e do Atacadão, agora é a vez do Assaí anunciar a instalação de mais uma unidade no Bairro Alto/Atuba, bem próximo ao antigo trevo do Atuba, local do novo complexo de viadutos e trincheiras que marcará final da Linha Verde.

A previsão é de que a rede inaugure esta filial (a terceira da marca em Curitiba) até o final do ano. Os planos de expansão do Assaí no Paraná inclui ainda uma nova unidade em Maringá, totalizando sete lojas até o final de 2021.

O novo Assaí terá 13 mil m² de área construída. A região foi selecionada porque além de ser uma região populosa, permite o acesso rápido e fácil para as cidades da região metropolitana, como Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Rio Branco do Sul e até Almirante Tamandaré pelo Contorno Norte. O foco da rede é o consumidor final, mas também os pequenos comerciantes da região.

Vagas de empregos

Com a instalação da 3ª unidade, o Assaí está com diversas vagas de emprego abertas em processo de seleção em Curitiba. As oportunidades são todas efetivas e abrangem diferentes áreas.

Entre alguns dos postos dos setores, estão Chefe de Seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Auxiliar de Manutenção, Operador de Empilhadeira, entre outras funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaicuritibaatuba.gupy.io até o dia 6 de novembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.

Sobre a loja

Por fim, vale destacar que o Assaí é empresa de atacarejo que atende pequenos e médios comerciantes e consumidores em geral que buscam economia. O padrão de loja Assaí tem sofrido evoluções constantes com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de compra dos clientes, com investimentos em iluminação, climatização, ambientação de loja e localização.

“Nosso modelo se caracteriza por corredores amplos, pé direito alto e câmaras frigoríficas grandes, que facilitam o descarregamento do produto e aumentam a capacidade de armazenamento das mercadorias na própria loja, permitindo alta produtividade, preços mais acessíveis e menores custos de operação”.

O Assaí está presente nas cinco regiões do Brasil com 190 lojas distribuídas em 23 estados (incluindo Distrito Federal). É um dos dez maiores empregadores privados do país com mais de 51 mil colaboradores.