Inaugura nesta quinta-feira (2), na Cidade Industrial, em Curitiba, a nova loja da rede Circuito Atacado e Varejo. Esta é a terceira unidade da marca e a primeira a ser inaugurada em Curitiba no modelo de atacarejo. As outras duas ficam em Colombo, na região metropolitana – a rede também tem mais uma loja só de varejo na capital, no Santa Cândida.

+ Leia mais: Atacarejos tomam conta de Curitiba e região. Veja lista com todos os mercados “barateza”

A nova loja fica na Rua João Bettega, 4280, e abrirá as portas a partir das 8h desta quinta. Segundo a administração, o local tem cerca de 7 mil metros quadrados e conta com 350 vagas de estacionamento. Ao abrir a loja em Curitiba, a expectativa do Circuito Atacado e Varejo é de crescimento e expansão por toda a capital.

Ainda de acordo com a marca, o público-alvo da loja é variado, com uma gama de produtos que busca atender a todos. O investimento no novo espaço do Circuito Atacado e Varejo gerou 250 vagas de emprego, entre as vagas diretas e indiretas.

+Viu essa? Sesc oferta curso pré-vestibular on-line e gratuito para todo o Paraná

A expectativa é de que para o primeiro dia sejam feitas várias promoções para atrair a clientela. “Já serão muitas ofertas nas prateleiras. Ainda teremos promoções relâmpago, na hora, com preços muito atrativos para o consumidor”, informou a assessoria.

Endereços

Os endereços em Colombo são na Avenida São Gabriel, número 53, no Jardim Marambaia, e na Rua Abel Sciussiato, número 2021, no Atuba. Já a loja só de varejo em Curitiba fica na Rua Buda, número 192.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice Pantanal Muda se arrepende de pedido que fez a Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”