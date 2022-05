A rede de farmácias Nissei registrou, na última semana, um aumento de 41% na procura por testes rápidos de covid-19 em comparação com o período imediatamente anterior. O que cresceu também foi o percentual médio de resultados positivos em abril. Se na primeira semana do mês a positividade era de 7,9%, o número saltou para 22% no intervalo de 25 de abril a 1° de maio.

Os dados se referem às lojas da rede localizadas no Paraná. “A testagem continua sendo uma medida muito relevante neste momento no qual a covid-19 ainda se faz presente, tanto para a conscientização da população quanto para prevenirmos a disseminação da doença”, comenta o CEO da Nissei, Alexandre Maeoka, que reforça a importância da vacinação para que o percentual de casos graves siga em queda no país.

Na semana compreendida entre os dias 28 de março e 3 de abril, o percentual médio de positividade dos testes realizados nas farmácias da Nissei estava em 7,9%. No período seguinte, entre 4 e 10 de abril, o número subiu para 10,3% e, desde então, não parou de crescer. De 11 a 17 de abril, a taxa chegou a 14,3%, enquanto na semana de 18 a 24 de abril a positividade foi constatada em 19,4% dos testes até chegar aos 22% do final do mês, de 25 de abril a 1° de maio.

Os dados da rede de farmácias também indicam que as cidades com maior percentual de positividade no Paraná, nos testes realizados de 25 de abril a 1° de maio, foram: Maringá (36,2%), Paranavaí (35,3%), Campo Largo (32,6%), Colombo (26,3%), São José dos Pinhais (23,5%); Pinhais (23,3%), Londrina (22,3 %), Curitiba e Ponta Grossa (20,9%).

A Nissei oferta testes rápidos de covid-19 para serem realizados na loja e também o autoteste, para ser feito em casa pelo próprio cliente, com resultado apresentado em, aproximadamente, 20 minutos para ambos os casos. A farmácia também oferta o teste de RT-PCR, considerado o padrão ouro da testagem de covid-19, com resultado enviado em até 12 horas.

Entre os testes rápidos feitos na farmácia, há os que detectam a presença do vírus ativo ou os anticorpos da doença no organismo. Há, ainda, a possibilidade realizar a testagem dupla para covid-19 e Influenza. Mais informações estão disponíveis no site.