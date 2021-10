As farmácias Nissei vai aplicar de graça nesta quinta-feira (21) 1.674 doses de vacina tetra contra a gripe H1N1. A data marca a inauguração de uma sala de Serviços Avançados Nissei (SAN), localizada na loja do Ventura Shopping, em Curitiba. As doses serão aplicadas na nova sala do Ventura e também nas farmácias 24 horas dos bairros Bacacheri, Hauer, Portão e Seminário.

“A nossa campanha 2021 de vacinação contra a H1N1 está chegando ao fim. Para fecharmos esse momento com chave de ouro, resolvemos presentear nossos clientes com a aplicação do imunizante, destacando a importância que a vacinação tem na vida das pessoas”, explica o CEO da Nissei, Alexandre Maeoka. “Trata-se também de uma forma de comemorarmos o lançamento da nova sala do SAN na loja do Ventura Shopping”, conta.

Para receber gratuitamente a vacina, os interessados devem se cadastrar e agendar um horário no site da Nissei, escolhendo a loja onde será realizada a imunização.

A vacina tetraviral do vírus Influenza tem indicação de aplicação anual, pois o imunizante passa por atualização constante, realizada por conta das cepas variantes. Pessoas acima dos seis meses de idade, sem restrição, podem receber a vacina.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 600 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo em decorrência de doenças respiratórias relacionadas à gripe. Assim, a imunização é de extrema importância, porque reduz consideravelmente as chances de o paciente ser contaminado pelo vírus Influenza. Caso a pessoa vacinada pegue gripe, as chances de desenvolver complicações em razão da infecção são muito menores em comparação com pacientes não vacinados.

Sobre o SAN

Presente em 10 lojas, sendo cinco em Curitiba e cinco no interior – Cascavel, Londrina, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa –, o Serviços Avançados Nissei (SAN), que atua na atenção farmacêutica da marca desde 2018, está consolidando a Nissei como um hub de saúde à disposição dos clientes.

Por meio do atendimento humanizado e dedicado do SAN, a Nissei oferece 17 tipos de vacinas. Fora a imunização contra o vírus Influenza, clientes da farmácia podem se proteger contra a dengue, febre amarela, pneumonia, HPV, entre outras doenças. A Nissei também oferta oito exames laboratoriais rápidos, como de Covid-19, vitamina D, perfil lipídico, dengue e gravidez, para citar alguns. O atendimento é realizado em um espaço privativo e confortável da farmácia, para o maior bem-estar e comodidade dos pacientes.

A iniciativa ainda conta com programas de controle de peso, para auxiliar quem deseja parar de fumar e para ajudar no controle de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol, além de avaliações preventivas. Os farmacêuticos da Nissei também estão sempre prontos para sanar dúvidas sobre medicamentos junto aos clientes.

A lista completa de exames e vacinas ofertados pelo SAN pode ser conferida no site da Nissei, onde são realizados os agendamentos:

