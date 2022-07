A rede de lavanderias 5àsec acaba de anunciar a abertura de 13 novos pontos no Paraná, com investimento de R$ 3,5 milhões. As novas operações serão em Colombo, Toledo, Guarapuava, Paranaguá, Apucarana, Pinhais, Araucária, Francisco Beltrão, Campo Largo, Paranavaí, Cambé, Cianorte, além de Curitiba. Hoje, a rede possui 23 lavanderias no estado.

As novas unidades serão no formato express, que oferece limpeza de roupas pessoais mais higienização de artigos de casa, como tapetes, cortinas e toalhas de banho.

modelo enxuto que oferece os principais serviços da lavanderia e é indicado para grandes, médias e pequenas cidades.

“Percebemos um mercado aquecido, tanto para o setor de franquias como o de serviços. Com um formato de negócio indicado até para cidades menores, conseguimos ingressar em regiões interioranas e litorâneas. O formato também é próprio para bairros mais distantes das grandes cidades “, afima o vice-presidente de Novos Negócios da 5àsec, Alex Quezada. “Se notarmos, a maioria das cidades em potencial no Paraná estão localizadas fora da região metropolitana”, complementa.

Para ter uma franquia da rede francesa de lavanderias no modelo Express, o investimento inicial é de R$ 263 mil. O faturamento médio é R$ 50 mil, com taxa de lucratividade média de 25% e prazo de retorno do investimento de 24 a 36 meses.