A Prefeitura de Curitiba ampliou a rede para arrecadar gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza para famílias desabrigadas no litoral do estado após as fortes chuvas que castigaram a região no início da semana. A partir desse sábado (3), a rede de supermercados Condor se une à campanha Ajuda Litoral, lançada na última quarta-feira (30). A rede supermercadista paranaense receberá os donativos em 23 lojas da capital.

A população já vinha entregando donativos nas Ruas da Cidadania e ginásios de esportes, no Mercado Municipal, no Mercado Regional Cajuru e nos quartéis do Corpo de Bombeiros da capital.

Além desses pontos, a população poderá fazer doações durante os eventos do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, também a partir deste fim de semana.

Na sexta-feira (2), a Prefeitura de Curitiba e a Serra Verde já enviaram dois vagões com donativos para famílias do litoral.

Além da abertura dos novos pontos de coleta, a campanha Ajuda Litoral passa a contar também com o apoio da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) e da igreja Alcance Curitiba, que ficarão responsáveis pela logística de coleta e encaminhamento das doações feitas nas lojas Condor até o Banco de Alimentos da Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (Smsan).

Idealizada pelo prefeito Rafael Greca, a campanha Ajuda Litoral é desenvolvida pela Smsan, pela Fundação de Ação Social (FAS) e pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e conta com o apoio das coordenadorias de Defesa Civil de Curitiba e do Estado, que também fará o transporte e distribuição de alimentos aos municípios mais afetados pelas enchentes.

Confira as lojas da rede Condor onde é possível fazer a doação de alimentos não perecíveis e itens de higiente e limpeza:

Av. Água Verde, 860

Av. Anita Garibaldi, 1729

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312

Av. Marechal Floriano Peixoto, 7486

Av. Brasília, 6900

Av. Winston Churchill, 2170

Av. Manoel Ribas, 8243

Av. Ver. Toaldo Túlio, 3650

Av. Comendador Franco, 6005

Av. Presidente Wenceslau Braz, 790

Rua Martin Afonso, 2800

Rua Lodovico Geronazzo, 805

Rua Natal, 1155

Rua João Dembinski, 1410

Rua João Bettega, 3930

Rua Fioravante Dalla Stella, 66

Rua Visconde do Serro Frio, 164

Rua Amauri Lange Silvério, 1130

Rua João Alencar Guimarães, 2126

Rua Nilo Peçanha, 1000

Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868

Rua Francisco Derosso, 3300

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2297 – Gigante Atacadista JK

Onde mais doar

Ruas da Cidadania

Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

Boa Vista – Av. Paraná, 3600 – Bacacheri

Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Praça Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão

Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

CIC – Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2470 – Cidade Industrial de Curitiba

Matriz – Praça Rui Barbosa, 101 – Centro

Portão – Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart – Tatuquara

Unidades da Smsan

Mercado Municipal de Curitiba – Av. Sete de Setembro, 1865 – Jardim Botânico

Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Cajuru

Unidades da Smelj

Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser/Praça Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Água Verde

Centro de Iniciação ao Esporte CIC – Rua Sebastião Ribeiro Batista, 152 – Cidade Industrial de Curitiba

Parque Olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Clube da Gente Bairro Novo – Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado

Clube da Gente Boa Vista – Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319 – Bairro Alto

Clube da Gente Santa Felicidade – Rua Daniel Cesário Pereira, 681 – Santa Felicidade

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151 – Tatuquara

Praça Afonso Botelho – Portão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

Neste fim de semana, durante atividades da Smelj

Sábado (3/12) – Rua XV de Novembro (Rua Voluntários da Pátria até a Rua Dr. Muricy) – 9h às 13h

Domingo (4/12) – Praça João Cândido (ao lado do Belvedere das Ruínas São Francisco, das 9h às 13h; e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Yberê, Náutico e Praça Afonso Botelho, das 14h às 18h.

Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

Parque Barigui

Parque Náutico

Rua XV de Novembro

Praça Santos Andrade

Memorial de Curitiba

Memorial Paranista

Unilivre

Bosque Alemão

Passeio Público

Parque Tanguá

Ruínas São Francisco

Praça Afonso Botelho

Jardim Botânico

Praça Osório

Hard Rock Café

