Se você circula perto do calçadão de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e se pergunta “O que será que vão construir ali na Visconde do Rio Branco?” a gente já tem a resposta. A rede cascavelense de supermercados Festval será a loja âncora de um centro comercial que será erguido no local

A estrutura será erguida numa área de R$ 9 mil metros quadrados. “São José dos Pinhais era uma praça que tínhamos interesse bem grande, há bastante tempo. Fizemos estudos de viabilidade e felizmente encontramos esse espaço em parceria com um empresário”, explicou Paulo Beal, diretor de recursos humanos e tecnológicos da rede.

O terreno tem duas entrada, uma pela Visconde do Rio Branco, outra pela rua Veríssimo Marques. No mesmo centro comercial serão oferecidos outros comércios, como pet shop, farmácia, lavanderia, entre outros. “Serão criados cerca de 300 empregos diretos com a operação total do centro comercial”, confirmou o representante do Festval.

Serão ao menos dois pavimentos, um com estacionamento para 150 vagas, todos cobertos, outro para a loja propriamente dita. Esta é a segunda loja do Festval na região metropolitana de Curitiba (a outra é em Pinhais) e a rede pretende continuar a expansão para os municípios vizinhos. No total, na região, a rede já possui 18 lojas.

“A nova loja vem de encontro com a necessidade da população, pois oferecemos um portfólio de produtos diferenciados”, concluiu Beal. A previsão de entrega de todo o centro comercial é final de 2023.