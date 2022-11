Já pensou em ir às compras levando apenas o celular e sair do mercado sem passar pelo caixa? O Grupo Muffato traz para o Brasil o primeiro supermercado 100% autônomo da América Latina! O consumidor pega o que quer, coloca na sacola e sai, simples assim: sem filas, sem caixas. Qualquer cliente pode baixar o aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e participar dessa experiência de compras inédita!

Dentro do conceito just go ou friction-free, a Muffato Go oferece uma imersão tecnológica em que o consumidor interage diretamente com a loja e os produtos. Entrou, pegou, levou. Para isso, a Sensei, empresa portuguesa responsável pelo desenvolvimento desta tecnologia e implementação do sistema, utiliza fusão de sensores, deep learning (aprendizado profundo de máquinas) e visão computacional.

Ao entrar no mercado, o cliente aciona um QR code no app Muffato e passa pela porta eletrônica. A partir deste momento, tudo o que ele pegar das prateleiras ficará registrado no aplicativo. Se devolver nas prateleiras, a combinação de sensores também identificará e removerá o item da lista.

A tecnologia da Sensei detecta quando os produtos são removidos ou recolocados nas prateleiras sensorizadas e faz o rastreamento. É como se o cliente estivesse em casa, pegando coisas do próprio armário ou geladeira. Ao terminar as compras, basta sair da loja. O aplicativo registra tudo o que está sendo levado e joga o valor final para a conta cadastrada.

De acordo com Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato, “O lançamento da Muffato Go, em Curitiba, é um grande passo para a indústria supermercadista brasileira. Retirando as filas e o checkout, estamos oferecendo aos clientes uma experiência de compras sem atrito, mais rápida e conveniente, liberando membros da nossa equipe para ajudar em outros aspectos da loja. Novamente, o Grupo Muffato coloca seus clientes na rota do que há de mais moderno e inovador no mundo.”

Além de toda tecnologia embarcada, a Muffato Go conta com uma estrutura arquitetônica que humaniza e traz bem-estar, criada pela Opus Design. O hall de entrada foi projetado para que o cliente possa comer, beber e baixar o aplicativo, confortavelmente, utilizando o wi-fi da loja. Todo mobiliário, teto e painéis foram projetados para que a experiência possa funcionar da forma adequada.

“O varejo está se tornando mais rápido e conveniente, e nossa tecnologia de loja sem atrito está trazendo um novo nível de experiência para os compradores nas lojas. Estamos entusiasmados em levar nossa tecnologia para a América Latina e apoiar o lançamento do primeiro supermercado 100% autônomo do Brasil com o Super Muffato”, afirma Vasco Portugal, CEO da Sensei.

Passo a passo

Para participar desta experiência de compras é preciso baixar o app do Super Muffato e acessar o ícone Muffato Go no celular. Depois, é só cadastrar a o cartão de crédito em que a compra será debitada. Vá até a loja da MGo, na avenida República Argentina, 1505, em Curitiba (PR), abra o aplicativo, passe o QR code no leitor da catraca e inicie sua conexão com um mercado do futuro!

Compras em grupo

Várias pessoas podem entrar juntas, utilizando apenas um celular. O sistema de visão computacional identifica a presença do grupo e registra os produtos retirados da prateleira por todos, direcionando a conta para o cartão cadastrado.

A bateria do celular acabou durante as compras

Não tem problema. Uma vez dentro da loja, o sistema segue direcionando os produtos adquiridos para o cadastro. Quando o cliente acessar o aparelho novamente, a lista estará lá e será debitada do cartão cadastrado. O celular serve apenas para dar acesso à loja.

Respeito aos dados

Todo o sistema foi desenvolvido dentro das normas da LGPD, garantindo a proteção dos dados do cliente.

Conferindo o carrinho

O sistema pode demorar até 15 minutos para enviar o cupom fiscal ao consumidor, após a saída da loja.

Horário de funcionamento da loja: Das 08h às 23h.

Contato em caso de dúvidas: Se houver problemas durante o processo de compras, o consumidor deve acionar o concierge, na entrada da loja, ou ligar para a Central de Atendimento ao Cliente no 0800 727 9595.