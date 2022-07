A rede paranaense Muffato pode fechar um acordo de compra de 24 lojas do atacadista Makro. A transação, apurada pelo Valor Econômico, apontou que nesta negociação da rede paranaense com com o grupo holandês SHV, estão incluídos o centro de distribuição do Makro, localizado em Cajamar, São Paulo, além de pontos de venda e a sede da companhia. Caso seja efetivada, a compra marcaria a entrada do grupo Muffato em São Paulo.

A expectativa do valor dessa negociação gira em torno dos R$ 2 bilhões, segundo a reportagem do Valor Econômico. Se o negócio realmente for fechado, o Grupo Muffato saltará da sexta posição geral do ranking para o quinto lugar.

O negócio pode colocar ainda mais pressão no para o mercado de atacarejos em São Paulo, um dos mais concorridos do país. Em Curitiba, inclusive, um atacarejo da rede Muffato acabou de passar por uma revitalização completa.

Makro fechou lojas no Paraná

A rede Makro chegou ao Brasil há 50 anos. Porém, na última década, o crescimento de outras redes do estilo atacarejo fez com que a rede holandesa perdesse espaço no mercado, apesar de ter praticamente iniciado o estilo de venda por aqui. No Paraná. a rede fechou suas lojas em maio de 2020.

Na época o Makro explicou que o fechamento das unidades integravam o então movimento de reestruturação da empresa.

Muffato é Paranaense

O grupo Muffato tem 82 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços. A rede atua em 31 cidades do Paraná e interior de São Paulo com 19 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos.