A rede Petz inaugurou, na última segunda-feira (31), sua terceira loja dedicada a animais em Curitiba. O novo estabelecimento está localizado no bairro Guabirotuba, no mesmo espaço em que por muitos anos foi o endereço da Churrascaria Per Tutti. O fim do tradicional restaurante chegou em março do ano passado, devido à queda no atendimento por conta da crise gerada pela pandemia de covid-19. O encerramento das atividades provocou tristeza entre clientes e funcionários após 33 anos de atividades.

A loja Petz no Guabirotuba oferece vários serviços aos animais de estimação além de produtos relacionados como ração, brinquedos, farmácia, sem esquecer o tratamento estético. Além disso, existe o espaço adoção do Adote Petz, anexo ao estacionamento.

A loja está localizada na Avenida Comendador Franco, 2958. Os outros estabelecimentos da Rede Petz estão abertos na Rua Mateus Leme, 1875, no bairro Bom Retiro, e na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 585, no Seminário.

Rede Petz inaugurou nova loja em um endereço tradicional de Curitiba. Foto: Reprodução.

Churrascarias fechadas

Outros estabelecimentos especializados em carne fecharam definitivamente em Curiitba por causa da pandemia de covid-19. A Per Tutti com 33 anos acabou encerrando as atividades em março de 2021, a Churrascão Colônia, a Devon´s e a KF seguiram o mesmo caminho.

