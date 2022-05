O calçadão mais famoso de Curitiba, e quem sabe do Brasil, virou cinquentão. A Rua XV de Novembro completa, neste dia 19 de maio de 2022, 50 anos de vida. Espaço democrático e rico de história, a Rua das Flores se renova a cada temporada com a velocidade das pessoas em constante movimento ao lado do bondinho e da calçada de petit pavê branco.

+Leia mais! Calçadão da XV marca pioneirismo da cidade

Vale retornar 50 anos no tempo, em 1972, quando o prefeito de Curitiba à época, Jaime Lerner, decidiu colocar em prática parte do Plano Diretor e iniciou as obras de fechamento da Rua XV de Novembro, ou seja, os automóveis cederiam espaço aos pedestres.

O assunto foi polêmico e as obras poderiam ser embargadas. Então agiu com esperteza. Deixou para iniciar as obras às 18h de uma sexta-feira, pois o judiciário não funcionaria no fim de semana e não poderia julgar o mandado de segurança impetrado pelos comerciantes.

Neste horário, a Rua XV foi tomada por operários e caminhões de petit pavê e areia. As obras duraram cinco dias e, quando os comerciantes terminavam um abaixo assinado pedindo a reabertura da rua, o calçadão já estava pronto. Aliás, a Rua XV virou o primeiro calçadão do Brasil.

Lerner pediu para que colocassem bancos no calçadão, dispostos como um jogo de sofá , floreiras, quiosques de acrílico, mesinhas e luminárias redondas

O petit pavê branco do calçamento ganhou desenhos em preto que lembram o Paraná, artes chamadas de movimento Paranista, como formatos de pinhões estilizados, obra do artista Lange, de Morretes.

A aceitação dos pedestres foi enorme e, dois ou três dias depois das obras prontas, os comerciantes começaram a parar de reclamar, pois a clientela aumentou e uma sensação de bem estar tomou conta. Esqueceram o abaixo assinado e passaram a se dedicar mais às vendas crescentes.

Pouco tempo depois, o pequeno trecho da Avenida Luís Xavier também foi fechado e unido ao calçadão. A Boca Maldita, que já era conhecido por ser a “tribuna do povo”, onde os curitibanos se reuniam para discutir a política e diversos outros assuntos, ficou ainda mais alvoroçada.

Bondinho da Rua XV

Bondinho é uma das estrelas da Rua XV de Novembro. Foto: Arquivo.

No começo do calçadão, o antigo bondinho elétrico chamou a atenção de quem passava pela esquina com a Rua Ébano Pereira. Antes ponto de informações turísticas, hoje é o Bondinho da Leitura, ponto de parada e recreação de gerações de crianças

A biblioteca conta com 2.800 livros e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h e das 14h às 17h30, e aos sábados, das 10h às 14h. Permite tanto a leitura no local, como o empréstimo de livros mediante um cadastro. A Rua XV também é o endereço da magia do Natal com as apresentações no Palácio Avenida.

Qual é o futuro da Rua XV?

A ação urbanística transformou Curitiba, e trouxe mudanças no comportamento da população e do visitante. O comércio tem semelhanças a um shopping a céu aberto, onde ajuda nas relações interpessoais. Completando 50 anos, o calçadão da XV demonstra estar bem vivo e atuante.

“Estamos investindo em calçadões acessíveis e humanitários, em espaço de valorização das pessoas que caminham, com prioridade aos pedestres. É a mobilidade ativa, é você descer do carro e andar porque, afinal de contas, a Rua das Flores inspira isso”, ressaltou Rafael Greca, atual prefeito de Curitiba.

