Parte do pacote de projetos enviados pelo Executivo à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta segunda-feira (21), a reforma administrativa do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) prevê a criação de nove novas secretarias e quase 500 novos cargos, a um custo anual de R$ 93 milhões.

Segundo o Governo do Paraná, o objetivo do projeto é “melhorar o atendimento ao cidadão e a eficiência da máquina pública”, com foco em “valorizar áreas que estão cada vez mais em evidência na sociedade e preparar o Paraná para enfrentar os desafios dos próximos anos”. O projeto vai tramitar em regime de urgência, com previsão de aprovação ainda nesta semana.

Novas secretarias no Paraná

As novas secretarias serão Ação Social e Família; Mulher e Igualdade Racial; Cultura; Esporte; Turismo; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Indústria, Comércio e Serviços; Trabalho, Qualificação e Renda; e Inovação, Modernização e Transformação Digital.

Algumas das secretarias já existentes mudam de nome, o que dará origem às secretarias de Comunicação (ex-Comunicação Social e Cultura); Planejamento (ex-Planejamento e Projetos Estruturantes); Educação (ex-Educação e Esporte); Cidades (ex-Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas); e Desenvolvimento Sustentável (ex-Desenvolvimento Sustentável e Turismo).

Autarquias extintas com criação de secretarias

Já as autarquias Paraná Turismo, Paraná Edificações e Rádio e Televisão Educativa do Paraná (RTVE) são extintas pelo projeto de reforma administrativa. A primeira será incorporada por um Serviço Social Autônomo, a segunda pela Secretaria das Cidades e a terceira pela Secretaria de Comunicação Social e o Serviço Social Autônomo E-Paraná.

