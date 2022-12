A reforma do Teatro Paiol tem gerado uma série de críticas nas redes sociais nesta quinta-feira (15). Isto porque o projeto de reforma descaracterizou totalmente a fachada da estrutura, que foi construída em 1874 para abrigar pólvoras e que quase cem anos depois foi reciclado pelo arquiteto Abrão Assad em 1971.

Em comunicado oficial, o arquiteto Abrão Assad comentou a reforma e se disse “surpreso, indignado e desolado” com o resultado do restauro. Confira a nota do arquiteto na íntegra:

Prezados!

Sou autor do projeto de reciclagem do Teatro Paiol (1971), contratado pelo IPPUC – primeira obra realizada na primeira gestão do prefeito Jaime Lerner.

Semana passada, professores e alunos da UTFPR me convidaram para participar de uma Live; assunto: “Restauro” do Teatro Paiol – Estudo de Caso.

Soube então que o teatro passada por uma reforma.

Surpreso com a notícia e perplexo por não ter sido previamente chamado, consultado ou sequer informado pelos órgãos da prefeitura responsáveis pela preservação do nosso acervo, fui imediatamente verificar in loco a ocorrência.

Muito mais surpreso, indignado e desolado fiquei ao constatar o andamento de um desconcertante trabalho de reforma totalmente equivocado! – uma desastrosa, grotesca e irresponsável descaracterização da obra original.

Para entender o ocorrido, solicitei uma reunião com os órgãos responsáveis, que igualmente consternados admitiram a gravidade deste sinistro acontecimento.

Diante de tal embaraço, de forma proativa, propus uma solução remediável para o problema – uma espécie de “cirurgia reparadora” de emergência – ressignificando na essência a fisionomia original da edificação.

O Paiol desde sua origem passou por diversas adversidades, todas elas superadas. Infelizmente, quis o destino submetê-lo a mais uma.

Grave é o problema, porém mais grave será se nada for feito.

Salve o Paiol.

Curitiba, dezembro de 2022.

Abrão Assad Arquiteto

Foto: reprodução / rede social.

No Instagram, o deputado estadual do PDT Goura Nataraj criticou a reforma do local. “Este é o modelo Greca de urbanismo: feito sem consultar especialistas e a população, sem concurso de projetos, de cima pra baixo, que gera resultados lamentáveis como esse no Teatro Paiol”.

O deputado lembrou que esta não é a primeira polêmica da gestão de Greca com relação a preservação de patrimônio. Em 2017, a Casa Erbo Stenzel foi demolida de forma apressada após um incêndio. Também houve situações envolvendo o Centro de Criatividade no São Lourenço, reciclagem de uma antiga fábrica de cola, projeto dos anos 70 do projeto Roberto Gandolfi – que foi modificado para se tornar o Memorial Paranista.

Greca defende o “rebocado” feito no Paiol

Pelo Facebook, o prefeito Rafael Greca defendeu a reforma feita no Teatro Paiol. “Nosso Paiol precisa ser rebocado para proteção dos tijolos antigos que são anteriores a 1874. Se fosse descascado o velho Paiol poderia arruinar-se”, defendeu.