Depois de 25 anos, a gasosa Maçã Verde voltou a ser comercializada pela Cini Bebidas, empresa tradicional paranaense que faz os clássicos Gengibirra e Framboesa. A novidade já pode ser encontrada em pequenos e médios comércios de Curitiba e Região Metropolitana.

Segundo a Cini, a volta da gasosa Maçã Verde deve-se especialmente aos pedidos dos consumidores que gostavam do produto e que desejavam o retorno. A novidade da volta atraiu a atenção nas redes sociais da empresa. Na conta do Facebook da Cini, as pessoas comemoraram a informação que foi dada pela Tribuna do Paraná na quinta-feira (19) “ Eu sempre me perguntei, porque deixaram de produzir, é uma delícia. Naquela época era sempre a minha primeira opção, framboesa era segunda, e virou a preferida porque a maçã verde acabou. Certeza que o pódio vai inverter de novo”, escreveu Portela nas redes sociais.

Cini sabor maçã verde. Foto: divulgação.

Ainda de acordo com a Cini, o produto pode ser encontrado em pequenos e médios estabelecimentos. Em lojas maiores, ou seja, em hipermercados, existe uma negociação para colocar a Maçã Verde nas prateleiras. A expectativa que em 10 dias isso já venha a ocorrer.

Atualmente, com 117 anos de vida, a empresa produz anualmente 60 milhões de litros de bebida com 26 tipos de produtos, contabilizando a novidade Maçã Verde. Aliás, pensando nas festas de fim do ano, a Cini começa a produzir os refrigerantes em setembro para dar conta do recado em dezembro. Os refrigerantes são distribuídos em mais de 20 mil pontos comerciais no Paraná, Santa Catarina e sul de São Paulo.

Cini favorita

O principal produto vendido continua sendo a gasosa de Framboesa. Dos 60 milhões de litros produzidos na Cini, aproximadamente 22% é direcionado ao refrigerante da fruta vermelha.

O campeão de vendas tem um segredo que avança décadas. O fornecedor do aroma nunca foi alterado e tem a companhia do extrato de guaraná e da framboesa. Ainda conta com o corante vermelho que dá a magia em um copo ou mesmo na pequena garrafinha de plástico de 200 ml, a menor da Cini.

Outro produto que não sai da mesa do paranaense é a Gengibirra, aliás é o primeiro produto da Cini Bebidas, que foi fundada em 1904.

A gasosa transparente foi criada pelo italiano Ezígio Cini e sua esposa Aldina, em uma pequena vila na Colônia Cecília, em Palmeira, na região dos Campos Gerais, no interior do Paraná. Eles faziam nos fins de semana uma bebida misturando água, açúcar e gengibre. O nome dado foi de gengibirra, união das palavras gengibre e birra (cerveja em italiano). Na época, o líquido era tratado como uma cerveja de gengibre, mesmo não sendo alcóolica. Para ficar pronta, a bebida passa por um processo de fermentação igual ao da cerveja e a produção continua semelhante até hoje.

