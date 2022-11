Parte da Alameda Prudente de Moraes — cerca de quatro quadras que totalizam 415 metros de comprimento, entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Professor Fernando Moreira, na região central de Curitiba — será requalificada a partir de dezembro deste ano, como informa a Prefeitura de Curitiba a pedido de HAUS. As obras estão estimadas para durar de seis a oito meses.

A revitalização, com coordenação do arquiteto Mauro Magnabosco e projeto desenvolvido pela arquiteta Carla Choma Frankl, ambos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), faz parte dos projetos Rosto da Cidade, cuja meta é melhorar o espaço urbano da área central, e Caminhar Melhor, que tem por objetivo implantar novas calçadas e ampliar a estrutura cicloviária na cidade.

Alameda Prudente de Moraes será requalificada pela Prefeitura de Curitiba. Foto: Reprodução/Ippuc

A mudança vai priorizar os pedestres, potencializando a permanência das pessoas e o comércio local. Por isso, será retirada uma faixa de estacionamento para alargamento da calçada. Serão instaladas, ainda, iluminação para pessoas — e não apenas luminárias viárias — e novos mobiliários urbanos, desenhados exclusivamente para esse trecho da Alameda Prudente de Moraes. Além de um redesenho da Praça dos Palhaços, para apresentações e atividades públicas ou privadas, conforme a necessidade.

Praça dos Palhaços ficará assim após a requalificação. Foto: Reprodução/Ippuc

“A requalificação se dá sobre quatro premissas: acessibilidade, sustentabilidade, segurança e espaços de convívio. O objetivo é a qualificação do espaço público, a valorização dos pedestres, a potencialização da economia local e a criação de espaços de permanência”, explica Carla.

Intervenções propostas para a Alameda Prudente de Moraes. Foto: Reprodução/Ippuc

A arquiteta ressalta que a identidade e paisagem da rua será mantida, com a reutilização da calçada em granito e basalto e adição de uma faixa em concreto.