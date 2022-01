Mais dois radares passam a fiscalizar o trânsito de Curitiba a partir de terça-feira (1º). Segundo a prefeitura de Curitiba os aparelhos, mais modernos, espertos e sem áreas de sombra, estão instalados no Jardim Botânico, e têm velocidades máximas diferentes: um é 40 quilômetros por hora e outro 70 km/h.

O primeiro deles, com velocidade máxima de 40 quilômetros por hora fica na via local (lenta) da Linha Verde, no cruzamento com a Avenida Comendador Franco, a Avenida das Torres. Fica em um trecho que margeia a Linha Verde, perto da entrada para um hipermercado.

Já o outro, com máxima de 70km/h, fica também na Linha Verde no mesmo cruzamento do viaduto da Comendador Franco. Neste caso, a velocidade máxima é de 70 km/h.

Os dois aparelhos fiscalizam limite de velocidade, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres.

