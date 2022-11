Curitiba e região metropolitana estão em estado de alerta amarelo para tempestade emitido do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No fim da manhã desta quarta-feira (9), o Inmet informou que uma parte do Leste do Paraná corre o risco de chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/hora.

Segundo o Inmet, não se descarta queda de granizo. O alerta vale o fim da noite desta quarta-feira, por volta das 23h. As chuvas podem variar entre 20 mm/hora e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia. Já os ventos fortes, segundo o alerta, podem variar entre 40 km/hora e 60 km/hora.

Esse tipo de alerta é classificado como “perigo potencial”. Na avaliação do instituto, que acompanha o alerta, há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

Previsão do tempo

Como informou a Tribuna nesta manhã de quarta-feira, o mapa de temperaturas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostrava que depois de muito tempo finalmente o frio está indo embora. As temperaturas estão em elevação em todo o estado, de norte a sul, leste a oeste. Em Curitiba, por exemplo, a máxima se aproxima dos 23°C.