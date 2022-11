Um alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ressalta um grande acumulado de chuva para a região compreendida entre litoral e região metropolitana de Curitiba. Veja a lista completa logo abaixo da matéria!

Segundo o Inmet, este alerta vermelho de acumulado de chuva alerta para chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco. Este alerta é válido até às 23h59 de terça-feira (29)

Previsão do tempo para Curitiba

Apesar de não estar no alerta vermelho do Inmet, Curitiba terá um acumulado significativo de chuva nesta semana. A previsão do tempo para Curitiba indica ao menos 93 milímetros de chuva acumulada até o próximo domingo (04). Para esta segunda-feira são 20 mm e, na terça-feira, mais 15,8 mm de chuva. As temperaturas ficam entre os 15 e 20ºC.

Alerta vermelho do Inmet no Paraná

Adrianópolis, Agudos do Sul, Antonina, Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Guaraqueçaba, Guaratuba, Mandirituba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Piên, Pinhais, Piraquara, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

O que fazer em caso de muita chuva?

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

