O motorista que planeja trafegar pela região próxima da Rodoviária poderá encontrar interrupção na passagem neste sábado (09), domingo (10) e no feriado de terça-feira (12). Os bloqueios de trânsito serão necessários na parte inferior do Viaduto do Capanema para a limpeza da estrutura que começa a ser preparada para, nas semanas seguintes, receber nova pintura antipichação.

O serviço, que abrangerá 9 mil metros quadrados da laje e pilares da parte inferior do viaduto, será coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

No sábado (09), o bloqueio total será aplicado na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos, no período das 8h às 12h. Quem precisar seguir sentido bairro pode, a partir da Dario Lopes dos Santos, virar à direita para acessar a Avenida Comendador Franco. No sentido contrário (em direção ao Centro), é possível entrar na Dario Lopes dos Santos a partir da Comendador Franco.

Domingo e terça

No domingo (10), a interrupção será aplicada da meia-noite às 6h na Avenida Presidente Affonso Camargo, em direção ao bairro Cristo Rei. Na saída da Rodoviária, o desvio será feito pela contramão, com o apoio de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

O desvio para o Cristo Rei pode ser feito pela Rua Mariano Torres, Avenida Sete de Setembro e Rua Francisco Alves Guimarães. Não haverá bloqueio na pista da Affonso Camargo para quem seguir sentido Centro.

Na segunda-feira (11), não haverá bloqueios de trânsito na região.

Na terça-feira (feriado de Nossa Senhora Aparecida), o bloqueio acontecerá na pista sentido Centro da Avenida Presidente Affonso Camargo. A alternativa aos condutores que estiverem na Affonso Camargo será virar à direita na Padre Germano Mayer, à esquerda na Rua do Herval e novamente à esquerda na Rua Schiller, pela qual é possível acessar a Rua Engenheiros Rebouças.

Em direção ao Centro, a orientação da Setran é utilizar a Avenida Visconde de Guarapuava, a partir da Rua José de Alencar ou da Rua Padre Germano Mayer.

Limpeza do viaduto

Para a remoção da sujeira será usado um caminhão especial, com jatos pressurizados de água, razão pela qual a interrupção do trânsito será necessária. O serviço foi programado para este período de feriado, que registra uma menor quantidade de veículos nas ruas, para causar o menor impacto possível ao tráfego na região.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, a limpeza no viaduto tem o objetivo de manter fluidez e segurança no trânsito e avançar nas intervenções que estão sendo feitas pela Prefeitura para abrigar no local o Complexo de Segurança Alimentar Capanema, que será formado pelo Armazém da Família Capanema e Espaço Social do Mesa Solidária.

“São intervenções que vão revitalizar a região da Rodoferroviária de Curitiba e do Mercado Municipal, além de fortalecer as estruturas de atendimento à população menos favorecida”, diz Rodrigues.

A pintura do viaduto deverá ocorrer nas próximas semanas, porém não exigirá o bloqueio total da via.

Outra obra

Em setembro, foram substituídas no viaduto duas juntas de dilatação – divisão entre duas peças da estrutura que mantém a elasticidade do piso. A intervenção foi coordenada pelo Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas e também realizada em virtude da construção do Complexo de Segurança Alimentar. A troca aconteceu para não causar prejuízos à edificação e não afetar o novo local que será referência em solidariedade e alimentação saudável.

