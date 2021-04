A partir deste sábado (24), Curitiba terá mais um ponto fixo para vacinação contra a covid-19, o Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacacheri. O novo local será o 21º ponto de vacinação da cidade e o terceiro da região do Boa Vista para distribuir melhor o fluxo de atendimento.

+ Leia mais: Curitiba começa aplicação da 1ª dose para idosos de 64 anos neste fim de semana

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba atenderão a população dentro do ginásio de esporte. Além do Avelino Vieira, a população da região conta ainda com as Unidades de Saúde Fernando de Noronha e Vila Diana e também com um ponto fixo na Paróquia Santo Antonio.

Como chegar

Quem for de carro até o local encontra a melhor opção a partir da Avenida Prefeito Erasto Gaertner, por onde é possível virar à esquerda para chegar na entrada do ginásio, que fica na Rua Guilherme Ihlenfeldt.

Além de estacionamento na própria Rua Guilherme Ihlenfeldt, o motorista encontra vagas de estacionamento na Rua Nicarágua e em várias outras vias menores das proximidades.

Drive-thrus

A Secretaria de Saúde de Curitiba alerta que os dois drive-thrus (Parque Barigui e Carmo) são destinados exclusivamente para atender idosos com dificuldade de mobilidade.

“A vacinação em drive-thru é mais lenta e trabalhosa para as equipes, e esse sistema tem a finalidade de atender idosos com baixa mobilidade, portanto apelamos para que quem não precisar, procure um dos pontos fixos”, fala Márcia Huçulak, secretária municipal de Saúde de Curitiba.

Pontos de vacinação

LOCAIS FIXOS – Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui

2 – US Salvador Allende – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 11 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha – Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – US Jardim Paranaense – Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

7 – US Visitação – Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

8 – US Camargo – Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Uberaba – Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

10 – Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

11 – US Ouvidor Pardinho – Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

12 – US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

13 – US Aurora – Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

14 – Centro de Referência, esportes e atividade física – Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

15 – US Pinheiros – Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700

18 – Paróquia Santo Antônio – Entrada pela Av. Paraná, no Boa Vista

19- Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

DRIVE-THRU – Das 8h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)