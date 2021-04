O vestibular da Universidade Federal do Paraná poderá sofrer algumas adaptações conforme o andamento da pandemia do novo coronavírus. A informação foi transmitida em um vídeo gravado reitor Ricardo Marcelo Fonseca, em que ele comenta sobre a retomada do calendário acadêmico de 2020.

“Queremos manter o vestibular em duas fases, mas se não puder, podemos fazer algumas adaptações, como uma fase única, diminuindo o número de questões, distribuindo maior peso entre elas, e colocando a redação nesse mesmo dia, nessa fase única”, explicou o reitor da universidade.

Fonseca também comentou que a proposta é assegurar que calouros e calouras de 2020 possam ingressar na universidade no mês de setembro. “Dentro desse cenário móvel, eu prevejo que o mês mais provável para a realização do vestibular é o mês de julho”, revelou.

O reitor reforçou que a universidade se orienta pela ciência e que tem uma comissão com especialistas para estudar o andamento da pandemia em todo o estado. “Devo dizer que colocamos em primeiro lugar a vida e por isso temos que aguardar um pouco mais para definir efetivamente a data do vestibular”, salientou.

“Quero dizer que a universidade anseia demais e tem contribuído demais para que vençamos esse momento de pandemia. Nós mal podemos esperar para voltar aquele convívio presencial, que é a marca da nossa universidade. Vamos exercitar o que fazemos de melhor, que é o ensino presencial”, finalizou.