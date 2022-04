Remendo, sinalização desgastada, placa de trânsito escondida e comunidade na bronca. A Avenida Anita Garibaldi, uma das principais vias da região norte de Curitiba, que avança pelos pelos bairros do Juvevê, São Lourenço, Cabral e Barreirinha, apresenta trechos que preocupam motoristas, pedestres e comerciantes.

Com 7,8 km de extensão, a Avenida Anita Garibaldi passa por vários pontos da cidade, como o Parque São Lourenço, o Parque e o Terminal da Barreirinha. Aliás, esses pontos na Barreirinha são os piores em condições de estrutura. As calçadas apresentam desgastes e prejudica quem ali transita. Só para ter uma ideia, atravessar a avenida em alguns períodos do dia é desafiador, especialmente aos idosos ou pessoas com alguma dificuldade de locomoção.

Trecho mais complicado da Anita Garibaldi fica no Barreirinha. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Ao caminhar pela Anita, é perceptível verificar em poucos minutos o barulho dos veículos pequenos e de grande porte. Várias linhas de ônibus passam batendo a suspensão devido à irregularidade da via, e naturalmente para quem está dentro da linha não é algo bacana.

Célio Skora, 53 anos, pintor automotivo, passa pela Avenida Anita Garibaldi de quatro a seis vezes por semana, e acredita que a melhoria precisa ser feita com urgência na região. “Já foi pedido em várias oportunidades para que se olhe para esse lado da cidade. A região norte está crescendo demais, e os principais acessos são a Anita Garibaldi e Mateus Leme. O fluxo de automóveis é intenso e precisava melhorar o asfalto, a sinalização. É uma situação pífia”, desabafou Célio.

O fluxo de automóveis é intenso e precisava melhorar o asfalto, a sinalização, reclamou um morador da região.

Ainda de acordo com o pintor automotivo, seria preciso uma melhor sinalização no local com placas orientando caminhos para outros pontos da cidade ou mesmo da Região Metropolitana.“Não existe placa de sinalização e muitos motoristas se perdem quando precisam seguir para Almirante Tamandaré. Só andar na rua que percebe o problema, e para atravessar no sinal é complicado para idosos. Pagamos os impostos em dia e não tem a contrapartida”, completou Célio.

No trecho que vai do terminal da Barreirinha até o Parque Barreirinha é cheio de remendo na via. Para o taxista Haroldo Carvalho, 62 anos, morador do bairro e acostumado a percorrer várias vezes ao dia a Anita Garibaldi, é preciso acabar com a prática do recape nas ruas. “As condições e as sinalizações são precárias. O bairro mereceria uma via melhor. De vez em quando vem um recape, mas não adianta. O movimento de veículos é intenso e precisa ser feito um trabalho de qualidade. Suspensão e pneus do carro sofrem aqui”, avisou Haroldo.

Algumas placas de sinalização na Avenida Anita Garibaldi estão bloqueadas pelas árvores. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

E ai, prefeitura, vai ter reforma?

Segundo a prefeitura, a Avenida Anita Garibaldi, está incluída na nova etapa do programa de revitalização da malha viária da cidade. Vai receber asfalto novo numa extensão de 1.940 metros, no trecho compreendido entre a rua Maria de Lourdes Kudry até o Parque Atuba. Em 2019, a rua teve o pavimento em asfalto requalificado em um trecho de 850 metros. Foram executados serviços que restauraram a camada asfáltica danificada. A obra compreendeu o corte de uma ou mais camadas do pavimento, a remoção da camada envelhecida e a aplicação de nova camada de revestimento asfáltico. As ações de pavimentação priorizaram ruas com unidades de saúde e escolas; as que servem de ligação entre bairros e estão no itinerário do transporte coletivo; e, ainda, aquelas escolhidas pela população pelo 156 e Fala Curitiba.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

