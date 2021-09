Nesta sexta-feira (24), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba segue com a imunização contra a covid-19 com a repescagem para todos os grupos já convocados, incluindo primeira e segunda doses e dose de reforço. Também será feita a vacinação de quem tem o agendamento da segunda dose para esta sexta-feira (24).

A vacina estará disponível nesta data em 22 pontos de vacinação, das 8h às 17h (veja a lista abaixo). Nesta data, não haverá vacinação para a população adolescentes com comorbidades. A imunização para este público será retomada na segunda-feira (27).

Primeira dose

A primeira dose estará disponível para todos com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram. A primeira dose também estará disponível para gestantes e puérperas (mães que tiveram filhos até 45 dias) que tenham 12 anos ou mais, com apresentação de declaração médica.

Para receber a vacina de primeira dose, a Secretaria Municipal da Saúde pede a realização de cadastro antecipado na plataforma Saúde Já no site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF. Além disso, é preciso apresentar comprovante de residência com endereço de Curitiba.

Segunda dose

Também estará disponível a segunda dose para todos que já foram chamados, inclusive os que ainda não compareceram. A data de convocação da segunda dose pode ser conferida no aplicativo ou site Saúde Já Curitiba.

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Dose de reforço

Além da primeira e segunda dose, os pontos de vacina oferecerão, nesta sexta-feira (24), a dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais, que vacinaram a segunda dose há 180 dias ou mais. Também são contemplados imunossuprimidos que já completaram 28 dias ou mais da segunda dose.

As pessoas que têm direito à dose de reforço receberam uma mensagem de “pop-up” com a convocação no aplicativo Saúde Já Curitiba. Esta mensagem deve ser mostrada no momento da vacinação.

Entre os imunossuprimidos, serão atendidos transplantados de órgão sólido em uso de imunossupressor, transplantados de medula óssea, pessoas vivendo com HIV/Aids, pessoas em tratamento de quimioterapia e outras condições de imunossupressão.

Imunossuprimidos que se enquadram nos critérios e que não recebam a convocação deverão enviar um e-mail para o endereço eletrônico, sms-central@sms.curitiba.pr.gov.br, com as informações pessoais e documento que comprove a condição clínica. Já as pessoas que fazem hemodiálise receberão a dose de reforço nas clínicas que fazem tratamento.

Comprovante de residência

Para receber a primeira dose da vacina é preciso apresentar, além do documento de identificação com foto e do CPF, um comprovante de residência com endereço de Curitiba. No caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável.

Com a vacinação de faixas etárias mais jovens, a Secretaria Municipal da Saúde também aceita comprovante de residência no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação.

Já para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Locais de vacinação



Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

3 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

4 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

5 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

7 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

8 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

9 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

10 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

11 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Caju

12 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

13 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

14 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

15 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

16 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

17 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

18 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

19 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

20 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

21 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

22 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

