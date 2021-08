Assim que divulgado o resultado da convenção estadual do MDB, com a derrota da chapa do ex-governador Roberto Requião e seu anúncio de que deixará o partido, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann manifestou-se nas redes sociais abrindo as portas do PT ao ex-governador.

“Requião, você combateu e combate a boa luta. Esses do MDB q te venceram hoje não têm compromisso com o povo, mas com os próprios interesses. Fique certo q não te faltará trincheira para ser candidato ao governo do Paraná. Estamos juntos”, escreveu a deputada.

No Twitter, o ex-governador fez uma enquete citando os partidos para os quais ele poderia se filiar.

Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Sou assim. Sai do MD B porque meu velho MDB de guerra acabou. Vou continuar fazendo política para o bem de meu país e do nosso povo. Na sua opinião qual o partido devo me filiar — Roberto Requião (@requiaopmdb) August 1, 2021

