A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) abriu para visitação pública algumas áreas da Reserva Natural Guaricica, no município de Antonina, no litoral norte do Paraná. Desde o final de agosto, o público em geral já pode fazer, no site da entidade, o agendamento das visitas.

No passeio, os turistas terão a oportunidade de fazer uma trilha de nível fácil com duração de cerca de uma hora e conhecer – por meio de exemplos práticos e da narração de colaboradores da SPVS – a história das áreas. Durante a visita, serão relembradas as diferentes etapas e os desafios enfrentados pela equipe desde a época em que as áreas foram adquiridas, quando a sua exploração estava baseada na criação de búfalos.

Com a abertura do espaço ao público, a expectativa é de que, mais adiante, as outras duas Reservas criadas pela instituição (Reserva Natural das Águas, também em Antonina, e Reserva Natural Papagaio-de-cara-roxa, em Guaraqueçaba), também passem a receber visitantes interessados em compreender mais sobre a importância da preservação ambiental, especialmente da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados.

Foto: Reginaldo Ferreira/Divulgação SPVS

Segundo o diretor-executivo da SPVS, Clóvis Borges, as três Reservas Naturais são áreas muito importantes localizadas no coração da Grande Reserva Mata Atlântica. “As Reservas fazem parte de um mosaico maior, composto por outras Unidades de Conservação como Parques Nacionais, Estações Ecológicas e outras importantes áreas de proteção ambiental. A abertura das Reservas Naturais da SPVS para o público, iniciando com a Reserva Natural Guaricica, representa mais um importante passo na consolidação dessas áreas inseridas na região da Grande Reserva Mata Atlântica”, explica.

Práticas como observação de animais, inclusive noturnos, e acampamentos também serão consideradas em programações futuras. Todas as novidades, entretanto, incluindo o momento em que serão anunciadas, vão respeitar as orientações e recomendações das autoridades de saúde.

