O rodízio de água em Curitiba e região metropolitana continua nesta quarta-feira (03). Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o rodízio começa às 16h e segue até ás 4h do dia 05, na sexta-feira.

O nível dos reservatórios que abastecem Curitiba e região metropolitana chegou a 51,20,% nesta terça-feira segundo a Companhia de Abastecimento do Paraná (Sanepar), já nesta quarta-feira foi para 53,92% após as intensas chuvas que atingem a região de Curitiba. A companhia espera que os níveis cheguem aos 60% ou acima até o fim de março, o que pode gerar uma revisão no sistema de rodízio.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru): Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru): Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório São Francisco): Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Batel): Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Cascatinha, Santa Felicidade, São João.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Campo Comprido): Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

Curitiba: Atuba, Santa Cândida.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Portão): Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

Curitiba (área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Tatuquara): Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Parolin): Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Parolin): Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

Curitiba (área de Recalque do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, Tatuquara.

Almirante Tamandaré (área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Tanguá.

Araucária (área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Araucária (área de Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Centro): Cachoeira, Centro, Iguaçu.

Araucária (área do Booster Bela Vista): Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.

Araucária (área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá): Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Dona Victoria, Jardim Plinio.

Campo Largo (área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

Colombo (área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

Colombo (área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

Colombo (área de Recalque Guarani Santa Cândida): Osasco, Campo Pequeno.

Pinhais (área de Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

Pinhais (área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa.

Pinhais (área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa.

Pinhais (área do Recalque do Reservatório Vila Amélia): Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

Pinhais (área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Piraquara): Vila Santa Helena, Jardim Águas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Santa Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

Piraquara (área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Guarituba.

São José dos Pinhais (área de Recalque do Reservatório São José Centro): São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

São José dos Pinhais (área do Reservatório São Marcos): São Marcos, Campina do Taquaral, Parque da Fonte.

São José dos Pinhais (área de Recalque do Reservatório Arujá): Barro Preto, Arujá, Del Rey, Bairro Preto, Campo Largo da Roseira.