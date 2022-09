Uma ocorrência registrada na última semana na rodovia BR-116, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, teve um final feliz para o desaparecimento de um cão da raça Labrador. Por conta do trabalho das equipes da Arteris Planalto Sul, o reencontro entre Marley e sua tutora Janaina de Almeida ocorreu na última segunda-feira (05).

Marley, um cão com 10 anos de idade, foi encontrado na madrugada do dia 04 de setembro (domingo), nas margens da BR-116, na altura do km 126. Como estava ferido, ele foi resgatado pela equipe da concessionária e encaminhado para uma clínica parceira especializada. Segundo a Arteris, esse é um procedimento padrão da concessionária, que quando identifica um animal ferido em situação de risco faz esse atendimento, conduzindo para clínica veterinária.

Enquanto recebia cuidados médicos, a equipe da clínica atuava para localizar o responsável pelo cão. De acordo com a concessionária, foi por meio das redes sociais que a tutora foi localizada. Janaina havia feito uma publicação para encontrar Marley, incluindo várias fotos do pet.

O reencontro da família ocorreu um dia após o resgate do cão. Marley ainda precisa de tratamento por conta de uma fratura.

Cuidados com animais domésticos

A incidência de animais domésticos nas proximidades das rodovias é um sério risco para o trânsito – e também para eles, visto que os animais têm muita dificuldade para sobreviver sem o auxílio de humanos. Segundo a Arteris, em função disso, a concessionária também reforça aos tutores o alerta para redobrarem cuidados, principalmente em localidades próximas de rodovias.

Em situações como a de Marley, a concessionária efetua resgate e tratamento, disponibilizando em seguida para adoção, nos casos em que os proprietários não são localizados. Os animais disponíveis para adoção são divulgados no perfil do twitter da Arteris Planalto Sul por meio da campanha #MeAdota.