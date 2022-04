Conhecido por suas respostas diretas nas redes sociais, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), disparou contra um internauta que ironizou os radares no trânsito da capital. O comentário do curitibano, feito em uma postagem de Greca no Facebook, não poupou nem mesmo a Linha Verde. Na publicação, Greca comemorava o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores, aposentados e pensionistas do município. Nesta quinta-feira mais radares começam a operar em Curitiba.

“Com os milhões arrecadados nos radares ‘arapucas’ pela cidade, dá para pagar isso e muito mais, só não dá pra terminar a Linha Verde”, reclamou o cidadão. Em resposta, o prefeito de Curitiba deu “um puxão de orelha” e pediu respeito ao Código Brasileiro de Trânsito. “Sua ideia fixa poderia mudar para o respeito ao Código Brasileiro de Trânsito. Estamos em 85% da Linha Verde. Licitação em curso vai permitir terminar a Linha Verde”, afirmou Greca.

Não é de hoje que Greca costuma ganhar as páginas com seu jeito peculiar de participar das discussões na internet. Volta e meia, o prefeito solta pérolas que dão fim ao assunto em debate e recebem os emojis, de aplausos dos internautas ou com críticas.