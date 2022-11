Moradores de Matinhos, no Litoral do Paraná, notaram no fim de semana um “degrau” de areia em um trecho da praia de Caiobá que teve as obras de engorda finalizadas há pouco mais de duas semanas. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) confirmou que o degrau apareceu devido à ressaca da segunda-feira (31). O mesmo fenômeno foi registrado recentemente em Balneário Camboriu, Santa Catarina, praia que passou por uma grande engorda também.

Em nota, Sedest informou que o degrau tem 30 centímetros, em uma extensão de 50 metros. O desnível está distribuído no trecho de 1,8 quilômetros que recebeu engorda na praia. A expansão da areia terminou de ser realizada no meio de outubro.

Para corrigir o desnível, máquinas como retroescavadeiras ou mesmo um trator seriam utilizadas nesta segunda-feira (07).

Foto: Reprodução/RPC.

Como ficou a engorda da praia?

Após quatro meses de trabalhos, foi oficialmente encerrada no dia 19 de outubro a primeira fase da engorda da praia de Matinhos, no Litoral do Paraná. Uma extensão de 6,3 quilômetros, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida, foi alargada, com a faixa de areia passando a ter 100 metros de largura. Com isso, a praia fica liberada aos banhistas, um mês antes do previsto. A dragagem começou em junho último, mas a praia foi interditada em abril para a instalação dos dutos.

Há ainda previsão, numa segunda etapa, de um outro alargamento de mais 1,7 quilômetro de faixa de areia entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Essa outra etapa, no entanto, depende de uma nova licitação, ainda sem data prevista.

O que falta?

Haverá ainda a revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas, ciclovias e pistas de caminhada. Também são prometidas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias.

Toda a execução demandará investimento de R$ 314,9 milhões e seguirá até o segundo semestre de 2024. A obra está sendo realizada pelo Consórcio Sambaqui, que venceu a licitação. O consórcio ofereceu R$ 314,9 milhões para a execução, o que representou uma economia de cerca de 17,5% em relação ao valor orçado pelo governo para a obra, que era de R$ 381,7 milhões.