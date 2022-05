“A gente não quer só comida: a gente quer comida, diversão e arte”. O refrão da música ‘Comida’, dos Titãs, virou quase um mantra para o Restaurante Universitário (RU), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que nas últimas semanas tem apresentado um buffet completamente diferente e inusitado, decorado com galinhas engravatadas e “golfinhos veganos” nos bandejões a preços quase simbólicos, que salvam a pele dos universitários.

+Leia mais! Almoço a partir de R$ 3? Buffet livre a R$ 8,90? Veja onde comer bem e barato em Curitiba

O talento e criatividade dos funcionários do RU ganharam as redes sociais e têm viralizado em posts no Instagram. Em uma publicação que mostra a “galinha engravatada”, confeccionado com um chuchu e partes de cenoura, uma internauta questiona quem é a artista por trás da obra de arte gastronômica. “Essa curadoria artística nos últimos dias está incrível”, escreveu outra seguidora da página da UFPR.

No post que mostra um pavão construído a partir da casca de um abacaxi e do que parecem ser pedaços de mamão, outro internauta brinca: “então é isso que a engenharia de alimentos faz?”

A criatividade não para por aí! O RU já criou decorações com golfinhos, pandas e muito mais.

Refeições a preços acessíveis

Elaboradas por nutricionistas vinculadas aos restaurantes terceirizados que prestam serviço à UFPR, as refeições do RU custam entre R$ 0,50 (café da manhã) e R$ 1,30 (almoço e jantar) e atendem prioritariamente os alunos regularmente matriculados em cursos da instituição, mas a comunidade universitária como um todo pode ser beneficiada com seus serviços, ou seja, servidores técnico administrativos, docentes e terceirizados com vínculo na UFPR também estão autorizados a utilizar o RU.

O site da UFPR informa que, no café da manhã, são fornecidos café, leite e chá livremente. Demais itens são porcionados, sendo 1 unidade por pessoa. No almoço e jantar, saladas, guarnições, arroz e feijão são servidos livremente. A carne e a sobremesa são servidos de forma porcionada.

O RU também oferece opção vegana para todos os itens que contém algum ingrediente de origem animal.

