O restaurante Família Madalosso, de Curitiba, adotou a imagem de uma casal do mesmo sexo para convidar o público a comemorar o Dia dos Namorados (12 de junho) no espaço. Em publicação nas suas redes sociais, o restaurante mostra dois rapazes se olhando com a mensagem: “Procurando um lugar para jantar com o mozão? Vem para o Madalosso!”. A postagem também diz que haverá música ao vivo, ambiente romântico e degustação de vinhos.

Esta é a primeira vez que o Madalosso, um dos mais conhecidos restaurantes de Curitiba, usa um casal homoafetivo em seu material publicitário. No Facebook, a postagem recebeu vários comentários.

“Parabéns pela divulgação isso mostra o respeito com a diversidade! Amor não tem sexo. Que Deus continue abençoando vocês”, escreveu um seguidor. Já outros ironizaram: “Dia dos namorados, quando chegar o dia das namoradas aí muda”. Alguns também questionaram se a ação seria exclusiva para casais do mesmo sexo: “Casal homem e mulher pode fazer reserva ou será exclusivo para lgbts?”, escreveu um usuário.

Em entrevista ao portal Reinaldo Bessa, o diretor do restaurante, Lorenzo Madalosso, disse que a campanha sinaliza uma nova forma de posicionamento da empresa. “De certa forma, estávamos devendo um posicionamento para a sociedade para mostrar que há diferentes formas de família e todas elas são bem-vindas”, disse.