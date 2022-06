O Restaurante Família Madalosso, veio a público nas redes sociais na noite de segunda-feira (13), relatar que a empresa foi vítima de fake news. No fim de semana, montagens na internet sinalizavam que Beto Madalosso, gestor do restaurante, teria dito que não fazia questão que clientes bolsonaristas comessem no Madalosso.

LEIA TAMBÉM:

Na nota, o Restaurante Família Madalosso informa que jamais fez parte da tradição, e nunca fará, restringir a presença de quem quer que seja pela sua ideologia ou partidarismo. “O Madalosso é um ponto de encontro curitibano que há quase setenta anos reúne as famílias paranaenses e brasileiras de todos os cantos. Gente que tem seus próprios costumes, seu próprio jeito de pensar, mas que pode se sentir em casa no Madalosso. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças que tentam nos separar”, diz a nota.

“Não tá fácil ter pensamento próprio”

Ainda nas redes sociais, Beto Madalosso, reforçou que convive diariamente como apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro, mas que tem opinião própria para relatar o que ocorre no país.

“Convivo dia e noite com bolsonarista, desde a turma da natação (que perdem pra mim há anos), grupos de empresários, amigos, melhores amigos, parentes, bicho, eu estou em Curitiba, isso aqui é a Bolso Land! Não tá fácil ter pensamento próprio. Agora, não é por isso que deixo de criticar esse governo, baseado em fatos que saem na imprensa, e como tem. Faço isso há muito tempo, aliás, desde o surgimento das redes sociais, quem me conhece sabe”, relatou Beto.

