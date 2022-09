Do maior restaurante da América Latina para seu freezer. O Madalosso iniciou recentemente o processo de venda de suas massas, decisão esta que já está atraindo a atenção de muitos clientes, inclusive de fora de Curitiba, onde fica o restaurante. Nesse primeiro momento não existe a comercialização de itens congelados mais tradicionais como a polenta e o frango, mas o projeto prevê a venda destes produtos nos próximos meses.

A ideia de levar o Madalosso para casa começou na pandemia da Covid-19. O grupo inaugurou o contêiner no terreno do principal restaurante. A ideia naquela época era de convencer o curitibano a trocar a pipoca pela polentinha, pois com a doença ainda sem a vacina e por causa das restrições sanitárias, o restaurante ficou fechado. E a novidade deu certo, atualmente o contêiner é sucesso, especialmente com as crianças.

Assim, com a aprovação da clientela e pedidos de que novos produtos fossem comercializados para serem consumidos em casa, sem a necessidade do serviço de delivery, a ideia dos congelados saiu do papel.

Que tal um Rondelli Romeu e Julieta do Madalosso em casa? Foto: Divulgação.

“Foi um escape, pois com a pandemia da Covid-19 o restaurante não podia abrir as portas. O projeto iniciou no contêiner com a polenta e abriu a possibilidade dos congelados. Tem pessoas que não querem o rodízio e sempre houve esse pedido. É uma sensação maravilhosa de ter o Madalosso dentro de casa”, disse Cleidy Garcia, responsável pelo Setor de Qualidade, em um papo com a Tribuna.

E as polentinhas do Madalosso?

Com a aprovação do projeto, na prática não poderia se perder a qualidade do produto congelado. Ficou definido no primeiro momento que as massas seriam os itens iniciais.

“A polenta e outros itens do cardápio devem entrar no congelado, mas um pouco mais para frente. Atualmente, temos Espaguete, Talharim, Gnocchi de Salsa, Gnocchi de Batata Branca, Tortei de Zucca e o Rondelli Romeu e Julieta. As pessoas podem adquirir na recepção do Madalosso e no contêiner”, revelou Cleidy.

Os produtos podem ficar congelados por 70 dias que não irão perder a qualidade e nem as características especiais. Por semana, são 200 massas requisitadas para o congelamento. “Temos todo um sistema de processamento e a pessoa leva para casa um produto que foi feito praticamente no mesmo dia da compra. Tem instruções na etiqueta de como fazer, ou seja, leva para casa a qualidade Madalosso. As pessoas têm elogiado e voltado a comprar”, completou Cleidy.

Quanto custa a massa congelada do Madalosso?

O tamanho da massa congelada varia de 280 a 430 gramas. O valor de compra é a partir de R$ 15.

As embalagens explicam o modo de preparo das massas. É simples, basta ferver um litro de água, abrir a embalagem, adicionar a massa na água e esperar 30 segundos ou até a massa subir. Pronto, basta servir com o molho da sua preferência. Por falar em molho, saiba aqui como fazer um delicioso molho de tomate caseiro e mega saboroso.

Tortei de Zucca e outra opção para ter a massa a hora que quiser em casa. Foto: Divulgação.

Expansão para fora de Santa Felicidade

O tradicional restaurante italiano vai abrir uma nova unidade em outubro. A loja vai estar presente na praça de alimentação do Park Shopping Barigüi.

O cardápio contará com os principais pratos do restaurante em formato de porções, como o delicioso Nhoque à Bolonhesa e Nhoque de Batata Salsa, o clássico Romeu e Julieta, a famosa Asinha de Frango e a crocante Polenta da casa, além do Café com Creme. Tudo isso, disponível em um espaço de 45m2 com a identidade tradicional do Madalosso.